تعرف إلى مباريات الأهلي والزمالك المتبقية لحسم لقب الدوري المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يبدأ فريقا الأهلي والزمالك صراعاً جديداً على لقب الدوري المصري في أخر 5 جولات من عمر البطولة، مع أفضلية حالياً لفريق الزمالك الذي يبعد بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي لتكون الكرة الأن في أرجل لاعبي الفريق الأبيض إذا رغب في التتويج بلقب الدوري المصري الذي يسيطر عليه الأهلي في السنوات الماضية.

وحدد اتحاد الكرة المصري موعد الجولات الثلاث المقبلة دون ان يكشف عن موعد أخر جولتين بسبب ضغط روزنامة المباريات، ويتبقى لفريق الأهلي حامل لقب البطولة 5 مباريات أمام أنبي، وطلائع الجيش، والمصري، والجونة، وأسوان في ختام البطولة.

بينما سيكون غريمه التقليدي الزمالك على موعد مع مباراة الإسماعيلي، والتي ربما تكون الأصعب في مشواره المتبقي ثم يقابل وادي دجلة، وسيراميكا كليوبترا، والإنتاج الحربي، والبنك الأهلي.

مباريات الأهلي

الأهلي – انبي (السبت 14 أغسطس)

طلائع الجيش – الأهلي (الثلاثاء 17 أغسطس)

الأهلي – المصري (20 أغسطس)

الجونة – الأهلي (تحدد لاحقا)

الأهلي – أسوان (تحدد لاحقا)

مباريات الزمالك

الإسماعيلي – الزمالك (السبت 14 أغسطس)

الزمالك – وادي دجلة (الثلاثاء 17 أغسطس)

سيراميكا كليوبترا – الزمالك (الجمعة 20 أغسطس)

الزمالك – الإنتاج الحربي (تحدد لاحقا)

البنك الأهلي – الزمالك (تحدد لاحقا)

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