نجوم العالم يناشدون مستخدمي الانترنت التبرع لمستشفيات الجزائر (فيديو)

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ناشد نجوم كرة القدم مستخدمي الانترنت تقديم تبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية التي تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة "كوفيد-19" التي تطال البلاد.

وطالب العديد من لاعبي منتخب الجزائر والعالميين أمثال مهاجم مونبلييه الفرنسي آندي ديلور وقائد المنتخب الوطني رياض محرز (مانشستر سيتي الانجليزي) واسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) بمد يد المساعدة للقطاع الصحي في مقطع فيديو نُشر الثلاثاء، ظهر خلاله أيضاً لاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي، الفرنسي بول بوغبا ومواطنه فرانك ريبيري والمهاجم السابق العاجي ديدييه دروغبا ولاعب تشلسي الانجليزي ريكي جيمس.

وتوجه هؤلاء النجوم إلى مستخدمي الانترنت للتبرع لجمعية "بذور الخير" التي ترأسها نادية فقير عقيلة المهاجم الفرنسي-الجزائري نبيل فقير (ريال بيتيس الاسباني) من أجل توفير أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات الجزائرية، في حين أن قرابة 14 ألف مريض يتلقون العلاج بواسطة هذه الاجهزة، بحسب الأرقام التي قدمتها الجمعية.

وسجلت الجزائر منذ بداية الوباء أكثر من 183 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد-19" و4600 حالة وفاة، بحسب السلطات الصحية المحلية.

وتأتي خطوة نجوم الكرة المستديرة بعد قرار أنصار نادي مولودية الجزائر، عميد أندية كرة القدم الجزائرية (تأسس العام 1921)، التخلي عن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الفريق والتبرع بالمال المخصص لذلك من أجل توفير اسطوانات الأكسجين لمرضى "كوفيد-19"

عديد من اللاعبين العالميين ضمنهم الأسطورة ديديه دروغبا وكورت زوما وريس جيمس يدعمون الجزائر في هذه الفترة الصعبة.#SaveAlgeria pic.twitter.com/6UMJaAK9lT — CFC Media (@CFC4World_Media) August 10, 2021

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