مشجعو برشلونة يتجمعون أمام منزل ميسي للتعبير عن حزنهم

المصدر: وكالات

تجمع عدد من مشجعي برشلونة خارج منزل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين أملا في رؤية أفضل لاعبي النادي على مر العصور وعبروا عن حزنهم لرحيله عن كامب نو بعد ارتباط استمر 21 عاما.

وأعلن ميسي أمس الأحد رحيله عن النادي الكاتلوني بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد وأقر بأنه في محادثات مع باريس سان جيرمان.

وقال أحد الحضور واسمه كريستيان جارسيا بينما كان يرتدي قميص برشلونة الذي يحمل رقم 10 الخاص بميسي "أشعر بحزن بالغ بسبب رحيل اللاعب الذي شجعته دوما والذي يعتبر قدوة بالنسبة لي. هذا أمر مؤلم كثيرا لي".

وقال جونزالو مورينو الذي يشجع برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي ينتمي إليه له ميسي أيضا "لا أعتقد أن النادي قام بما يكفي لضمان استمراره في صفوفه".

وقال مشجع أخر "لا أريده أن يتعاقد مع باريس سان جيرمان لكني أعرف أنه سيفعل".

ولم يكشف ميسي (34 عاما) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة ليكيب يوم الجمعة أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية "احتمال قائم".

لكنه أكد أنه في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي ناد ولم يحزم أمره بعد مؤكدا أنه كان يعتقد أنه سيستسر في كامب نو بعد الاتفاق على عقد لمدة خمسة أعوام يتضمن خفض راتبه بنسبة 50 في المئة قبل انهيار الصفقة في الأسبوع الماضي.

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