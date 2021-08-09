صدمة في برشلونة بعد إصابة أغويرو وتحديد فترة غيابه

المصدر: وكالات

اصيب مهاجم برشلونة الجديد الارجنتيني سيرخيو اغويرو بتمزق في ربلة الساق وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الاقل بحسب الصحف الاسبانية الصادرة الاثنين.

وتعرض اغويرو المنتقل بصفقة حرة من مانشستر سيتي الانجليزي الى الاصابة خلال حصة تدريبية لفريقه الاحد وخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي صباح اليوم الاثنين اكدت وجود تمزق في ساقه.

واشارت صحيفة "آس" بان "المهاجم الارجنتيني يعاني من تمزق في ربلة الساق وسيبتعد عن الملاعب حوالي 8 اسابيع. ما يعني بانه لن يعود الى الملاعب في افضل الاحوال الا في اكتوبر".

اما صحيفة "ماركا" فاعتبرت بان الاصابة قد تبعده "من شهرين الى ثلاثة".

واشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بان اغويرو يتنقل "بواسطة عكازين" لانه لا يستطيع "وضع رجله على الارض".

وتعرض اغويرو لاصابات متكررة الموسم الفائت في صفوف مانشستر سيتي وخاض حفنة من المباريات في مختلف المسابقا

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