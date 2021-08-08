ميسي: لم اتخيل مطلقا رحيلي عن برشلونة.. فيديو

المصدر: وكالات

أكد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الراحل عن ناديه برشلونة أنه لم يكن يتخيل ملطلقا رحيله عن نادي برشلونة.

وقال ميسي في مؤتمر صحافي عقده في نادي برشلونة صباح اليوم: "حاولت التصرف بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون هذه هي الذكرى التي أتركها".

وأجهش نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي بالبكاء في بداية مؤتمره الصحافي الاحد الذي أعلن فيه رحيله نهائيا عن صفوف النادي الذي امضى في صفوفه 20 عاما في الوقت اذي يرجح انتقاله الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وصعد ميسي الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل ان يجهش بالبكاء وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة".

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الاسبانية لكرة القدم.

واضاف "هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر".

وتابع "لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي".

وعن امكانية انتقاله الى سان جرمان "ثمة امكانية لذلك لكني لم اوقع مع احد. اندية عدة ابدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والامور مفتوحة".

ميسي يجهش بالبكاء في مؤتمر صحافي وداعي قبل مغادرته برشلونة . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/kLuhObZpM5 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 8, 2021

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