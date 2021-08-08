10 قصص أولمبية ملهمة أسرت وجدان جمهور «طوكيو 2020»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حفلت دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، التي يسدل الستار عنها اليوم، بإنجازات لافتة، وأرقام قياسية، جاءت جنباً إلى جنب مع قصص ملهمة سجلتها المنافسات، وأسرت وجدان جمهور الدورات الأولمبية الرياضة العالمية، بعد أن عكست إصرار الرياضيين على تحقيق إنجاز لهم غير المسبوق. ورغم الظروف الصعبة التي عاشها رياضيو «طوكيو 2020»، سواء قبل انطلاق الدورة، جراء جائحة فيروس «كورونا»، وحتى تلك التي رافقت المنافسات، إلا أن الشغف والإصرار كانا حاضرين بقوة في كتابة فصول جديدة بتاريخ الدورات الأولمبية، ليس على صعيد الإنجاز فحسب، بل في قيمة الإنجاز وأبعاده الإنسانية والرياضية، ولعل من أبرزها تحطيم الرقم القياسي لأصغر رياضية تتوج بالذهب الأولمبي مع اليابانية كوكونا هيراكي، وصولاً لإهداء فلورا دافي، بلدها جزيرة برمودا، البالغ تعداد سكانها 64 ألف نسمة، الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى بتاريخها، وغيرها.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 قصص ملهمة لجمهور دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وذلك وفقاً للآتي.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news