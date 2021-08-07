أخطاء الفراعنة تمنح المنتخب الإسباني برونزية اليد في أولمبياد طوكيو
حرمت أخطاء التمرير وعدم الدقة والتركيز في إنهاء العديد من الهجمات المنتخب المصري لكرة اليد من إحراز ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ اثر خسارته 33 / 31 أمام نظيره الإسباني اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بمسابقة كرة اليد (رجال) ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020).
وأحرز المنتخب الإسباني ، بطل العالم مرتين سابقتين ، الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية.
واستغل المنتخب الإسباني أخطاء التمرير في الهجوم المصري وبعض الثغرات في دفاع الفراعنة وأنهى الشوط الأول لصالحه 19 / 16 .
ورغم الأداء القوي لأحفاد الفراعنة في الشوط الثاني ، ظل الأخطاء نفسها حاضرة لتمنح الفوز لإسبانيا في الدقائق الأخيرة من المباراة.
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