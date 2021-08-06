صحف برشلونة: ميسي كان أول المتفاجئين.. "إفلاس مالي وأخلاقي"

المصدر: وكالات

أحدث الرحيل المفاجئ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة زلزالاً في إسبانيا، بحسب الصحف المحلية التي بدت في حالة من الصدمة في أعدادها الصادرة صباح الجمعة والتي تحدثت فيها عن "دراما حقيقية".

"دراما، ميسي يغادر"، هكذا عنونت صحيفة برشلونة الرياضية اليومية، فيما وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية الامر بـ "القنبلة".

من جهتها، كتبت جريدة "أل بيريوديكو" في صفحتها الاولى "شيئ لا يصدّق" مرفقة التقرير بصورة للنجم الارجنتيني وهو يحيي الجمهور، كما كتبت الصحيفة المحلية الذائعة الصيت "ميسي، وداع حزين لعصر مذهل".

وفيما كانت كل توقعات الصحف الإسبانية تشير الى إتجاه ميسي لتجديد عقده مع فريق الـ "بلاوغرانا"، وقع الخبر كالصاعقة على الرؤوس مساء الخميس، حيث وصلت مسيرة إبن الـ 34 عاماً التي دامت عشرين عاماً الى نهايتها في كامب نو.

وبحسب صحيفة سبورت، فإنّ "ليونيل ميسي كان أول المتفاجئين من نتيجة المفاوضات حول تجديد العقد" وتابعت "كان يتوقع أن تُحسم كافة الامور الخميس" وذلك بعد لقاء أخير بين والده بصفته أيضاً وكيل أعماله ورئيس النادي خوان لابورتا.

وأصدر برشلونة بياناّ الخميس جاء فيه "على الرغم من التوصل الى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسمياً بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الاسبانية)".

بدورها، وجّهت الصحيفة اليومية إل باييس" إنتقاداً للابورتا، منوهة بأنّ "أحداً لم يتوقع مثل هذا الانفصال الغريب"، معتبرة انّ رئيس النادي وعد المشجعين ببقاء ميسي في وقت سابق.

وأضافت الصحيفة "يدلّ الطلاق الذي وقع بين الطرفين الى إفلاس مالي ورياضي وأخلاقي للنادي الكاتالوني".

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