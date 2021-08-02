المغربي سفيان البقالي يتقلد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو
أحرز المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في منافسات ألعاب القوى، اليوم الاثنين، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من أغسطس.
الذهبية: المغربي سفيان البقالي
الفضية: الأثيوبي لاميشا غيرما
البرونزية: الكيني بنجامين كيغن
مبرووك للمغرب والعرب— ميديا اولمبياد طوكيو (@egygoals) August 2, 2021
المغربي سفيات البقالي يحرز ذهبية ٣٠٠٠ موانع
via : @masrkora#سفيان_البقالي#TOKYO2020 #اولمبياد_طوكيو pic.twitter.com/245OT32y7e
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