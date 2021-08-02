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    المغربي سفيان البقالي يتقلد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    أحرز المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في منافسات ألعاب القوى، اليوم الاثنين، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من أغسطس.
    الذهبية: المغربي سفيان البقالي
    الفضية: الأثيوبي لاميشا غيرما
    البرونزية: الكيني بنجامين كيغن

     

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