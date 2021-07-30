من هم الأبطال العرب المتوقع حصولهم على ميداليات أولمبية في طوكيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعقد البعثات العربية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الآمال على عدد من أبطالها القاريين والعالمين لحصد الميداليات الملونة، وتبدو ألعاب القوى، والتي حقق فيها العرب 45 ميدالية بتاريخ البطولة، والرياضات القتالية الأقرب لتحقيق هذا الهدف، فيما تبقى من أيام بالبطولة الأولمبية، وبعد 7 أيام حقق فيها العرب 6 ميداليات ملونة عن طريق أربع دول هي تونس، الأردن، مصر والكويت.

"اليد" المصرية

ومن المتوقع أن يحقق منتخب مصر المفاجأة ويحرز إحدى ميداليات المسابقة، حيث تعلق آمال العرب على المنتخب المصري لكرة اليد الذي ظهر بمستوى رائع في الدور الأول من البطولة، وفاز اليوم على منتخب السويد وصيف العالم، وبإمكانه حصد ميدالية أولمبية إذا حافظ على نفس الأداء.

في المقابل يملك القطري معتز برشم حظوظا وافرة للفوز بالميدالية الذهبية في منافسة الوثب العالي بألعاب القوى، إذ يملك، وهو بطل العالم في الوثب العالي في 2017 و2019، أفضل رقم في هذا الاختصاص بقفزه وصلت إلى 2,37 متر، ويطمح لنيل الذهب في طوكيو بعد اكتفائه بالفضية في ريو دي جانيرو.

الجزائر والمغرب في ألعاب القوى

يأمل العداء الجزائري توفيق مخلوفي صاحب ميدالية ذهبية وفضيتين حصل عليهم في ألعاب لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 في تأكيد مستواه الجيد في الفترة الأخيرة لنيل ذهبية جديدة في طوكيو في سباقي 800 و1500 متر. كما تبرز التوقعات بنيل المغربي سفيان البقالي ميدالية ذهبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، وهو صاحب فضية بطولة العالم في هذا السباق في الدوحة العام 2019، كما يحمل أفضل رقم عالمي للعام الجاري. ويملك أيضا القطري عبد الرحمن سامبا فرصة التتويج في سباق 400 متر حواجز خاصة بعد تألقه في الدوري الماسي وتحقيقه ثاني أسرع رقم عالمي.

وتطمح المصارعة التونسية مروى العمري صاحبة برونزية المصارعة الحرة في ريو دي جانيرو إلى حصد ميدالية جديدة لبلادها في طوكيو. ويبقى الباب مفتوحا أمام مفاجآت عربية في بعض الألعاب، على الرغم من صعوبة الأمر، على غرار المنتخب المصري الذي يواجه البرازيل في ربع نهائي كرة القدم غدا.

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