صدمة كبيرة لديوكوفيتش.. نهاية الحلم الأولمبي على يد لاعب ألماني

المصدر: وكالات

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً عالمياً "الحلم الذهبي" للصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل بعدما قلب عليه الطاولة بالفوز 1-6 و6-3 و6-1 اليوم في نصف نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد طوكيو.

وأوقف زفيريف سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام "ديوكو" ليتأهل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه كارن خاتشانوف المشارك تحت علم محايد باسم اللجنة الأولمبية الروسية والمصنف 25 عالمياً والفائز بسهولة على الاسباني بابلو كارينيو 6-3 و6-3.

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