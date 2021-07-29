حصاد الخميس في طوكيو.. غياب العرب متواصل وتوهّج صيني

المصدر: وكالات

شهد اليوم الخميس في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ضيافة العاصمة اليابانية طوكيو، توهجا للصين، حيث اعتلت صدارة الميداليات، بينما استمر غياب العرب عن حصاد الميداليات، مع توالي الاخفاقات في مختلف الألعاب، وتاليا نتائج اليوم في كل الألعاب، ومعها المتوجون بالذهب والفضة والبرونز، بجانب ترتيب الميداليات:

* رجال:

- سباحة

100 م حرة

ذهبية: الأميركي كايليب دريسل

فضية: الأسترالي كايل تشالمرز

برونزية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف

800 م حرة

ذهبية: الأميركي روبرت فينك

فضية: الإيطالي جورجو بالترينييري

برونزية: الأوكراني ميخايلو رومانتشوك

200 م صدراً

ذهبية: الأسترالي أيزاك ستابلتي-كوك

فضية: الهولندي أرنو كامينغا

برونزية: الفنلندي ماتي ماتسون

-رماية

الحفرة (تراب)

ذهبية: التشيكي ييري ليبتاك

فضية: التشيكي دافيد كوستيليكي

برونزية: البريطاني ماثيو جون كاورد هولي

- تجذيف

زوجي

ذهبية: كراوتيا

فضية: رومانيا

برونزية: الدنمارك

زوجي بمجذافين وزن خفيف

ذهبية: إيرلندا

فضية: ألمانيا

برونزية: إيطاليا

- جودو

وزن -100 كلغ

ذهبية: الياباني آرون وولف

فضية: الكوري الجنوبي غوهام تشو

برونزية: البرتغالي جورج فونسيكا

برونزية: الروسي نياز إيلياسوف

* سيدات:

- سباحة

200 م فراشة

ذهبية: الصينية تشانغ يوفي

فضية: الأميركية ريغان سميث

برونزية: الأميركية هالي فليكينغر

التتابع أربع مرات 200 م حرة

ذهبية: الصين

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: أستراليا

- الكانوي

كانوي متعرج

ذهبية: الأسترالية جيسيكا فوكس

فضية: البريطانية مالوري فرانكلين

برونزية: الألمانية أندريا هيرزوغ

- تجذيف

زوجي

ذهبية: نيوزيلندا

فضية: روسيا

برونزية: كندا

زوجي بمجذافين وزن خفيف

ذهبية: إيطاليا

فضية: فرنسا

برونزية: هولندا

- رماية

الحفرة (تراب)

ذهبية: السلوفاكية سوزانا ريهاك شتيفيتشيكوفا

فضية: الأميركية كايل براونينغ

برونزية: أليساندرا بيريلي من سان مارينو

- جودو

وزن -78 كلغ

ذهبية: اليابانية شوري هامادا

فضية: الفرنسية مادلين مالونغا

برونزية: الألمانية آنّا-ماريا فاغنر

برونزية: البرازيلية مايرا أغيار

- مبارزة

الشيش

ذهبية: روسيا

فضية: فرنسا

برونزية: إيطاليا

- كرة الطاولة

ذهبية: الصينية تشين مينغ

فضية: الصينية سون ينغشا

برونزية: اليابانية ميما إيتو

- جمباز

المسابقة الكاملة

ذهبية: الأميركية سونيزا لي

فضية: البرازيلية ريبيكا أندرادي

برونزية: الروسية أنجيلينا ميلينكوفا



ترتيب الميداليات

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 15 7 9 31

اليابان 15 4 6 25

الولايات المتحدة 14 14 10 38

اللجنة الأولمبية الروسية 8 11 9 28

استراليا 8 2 10 20

بريطانيا 5 7 6 18

كوريا الجنوبية 4 3 5 12

فرنسا 3 5 3 11

المانيا 3 3 7 13

ايطاليا 2 7 10 19

هولندا 2 7 4 13

كندا 2 3 5 10

المجر 2 1 2 5

سلوفينيا 2 1 1 4

كرواتيا 2 0 1 3

كوسوفو 2 0 0 2

البرازيل 1 3 3 7

سويسرا 1 3 2 6

رومانيا 1 3 0 4

تايبي الصينية 1 2 3 6

الجمهورية التشيكية 1 2 1 4

نيوزيلندا 1 2 1 4

جورجيا 1 2 0 3

صربيا 1 1 2 4

النمسا 1 1 1 3

تونس 1 1 0 2

هونغ كونغ 1 1 0 2

استونيا 1 0 1 2

اوزباكستان 1 0 1 2

ايرلندا 1 0 1 2

الاكوادور 1 0 0 1

الفيليبين 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

سلوفاكيا 1 0 0 1

فيجي 1 0 0 1

لاتفيا 1 0 0 1

اسبانيا 0 2 1 3

جنوب افريقيا 0 2 0 2

اندونيسيا 0 1 2 3

مونغوليا 0 1 2 3

الدنمارك 0 1 1 2

بلجيكا 0 1 1 2

الاردن 0 1 0 1

الهند 0 1 0 1

بلغاريا 0 1 0 1

بولندا 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

فنزويلا 0 1 0 1

كولومبيا 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

اوكرانيا 0 0 4 4

كازاخستان 0 0 3 3

المكسيك 0 0 2 2

تركيا 0 0 2 2

مصر 0 0 2 2

اسرائيل 0 0 1 1

الارجنتين 0 0 1 1

البرتغال 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

ساحل العاج 0 0 1 1

سان مارينو 0 0 1 1

فنلندا 0 0 1 1

كوبا 0 0 1 1

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