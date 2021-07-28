قصة اليوم في أولمبياد طوكيو.. نجمة جمباز تحاول "طرد الشياطين"

المصدر: وكالات

قد يكون مشوار نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز انتهى في الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو. وتأكّد غياب ابنة الـ24 عاماً عن المسابقة الكاملة للفردي الخميس بعد يوم من انسحابها الصادم من مسابقة الفرق لأسباب نفسية.

وأعلن الاتحاد الأميركي للجمباز في بيان أنه "بعد مزيد من التقييم الطبي، انسحبت سيمون بايلز من المسابقة الكاملة للفردي. نؤيّد بشدة قرار سيمون ونشيد بشجاعتها في إعطاء الأولوية لرفاهيتها. شجاعتها، تظهر مرّة أخرى، سبب كونها نموذجاً يُحتذى به بالنسبة لكثيرين"، مشيراً الى أنه "سيتمّ تقييمها يومياً لتحديد مشاركتها من عدمها" وستحل بدلاً منها جايد كاري صاحبة المركز التاسع في التصفيات.

وكانت الأنظار موجهة إلى بايلز كإحدى أبرز نجوم الألعاب، حيث كانت ابنة الـ24 عاماً تبحث عن رفع عدد ميدالياتها الذهبية إلى تسع، لكنها أقرّت بالضغوط "أشعر حقاً بأن حمل العالم كله ملقى على كتفي أحياناً". وقالت إنها تحاول "طرد الشياطين" عندما تبدأ المنافسات، مضيفة "الصحة الذهنية. يجب أن أفعل ما هو مناسب لي وأن أركز على صحتي الذهنية وألا أعرض صحتي وحياتي للخطر".

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