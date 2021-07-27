تعرّف على بطل الدوري المصري في حالة تساوي الأهلي والزمالك بعدد النقاط

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أزاح الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن اللائحة الخاصة بتحديد هوية بطل الدوري في حالة تساوى أكثر من فريق في عدد النقاط. وشهدت الساحة المصرية حالة من الجدل الشديد بشأن تحديد هوية بطل الدوري في حالة اذا ما انهى الأهلي والزمالك الموسم وهما متساويان في عدد النقاط، ما بين فارق الأهداف أو المواجهات المباشرة.

ووزع اتحاد الكرة المصري اللائحة على القنوات التليفزيونية المحلية، لإحاطة الرأي العام بما جاء في اللائحة المعتمدة في بداية الموسم، والتي تنص على أنه في حالة تساوي الأندية الأربعة الأولى في جدول الترتيب العام أو الأندية الثلاث التي ستهبط لدوري الدرجة الأولى على تحديد هوية ترتيب تلك الفرق وفق المواجهات المباشرة، فيما يتم اعتبار فارق الأهداف في لتحديد ترتيب الفرق في باقي المراكز.

وأكدت اللائحة أنه في حالة تساوي الأهلي والزمالك في عدد النقاط سيتم النظر إلى المواجهات المباشرة بين الفريقين لتحديد هوية البطل. وفاز الأهلي ذهابا على الزمالك 2/1، فيما تعادلا إيابا 1/1، ما سيمنح القلعة الحمراء أفضلية الفوز باللقب في حالة التساوي في النقاط.

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