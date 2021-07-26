    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الأردن يحتفل بالميدالية الأولمبية الثانية في تاريخه.. "البطل صالح الشرباتي"

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    حقق لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الميدالية الفضية لوزن -80 كلغ في أولمبياد طوكيو الاثنين، بعد خسارته في النهائي أمام المصنف أول الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد 20-9.
    وكان الشرباتي بطل آسيا 2021 ضمن للأردن ميداليتها الاولى في العاصمة اليابانية والثانية في تاريخ الأولمبياد بوصوله الى النهائي، بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش في التايكواندو أيضًا عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

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