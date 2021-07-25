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    حصاد اليوم الثاني في أولمبياد طوكيو.. "ميدالية عربية"

    المصدر:
    • وكالات
    التاريخ:

    في ما يلي نتائج النهائيات التي سجلت الأحد 24 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس المقبل:

    منافسات الرجال

    السباحة
    400 م حرة
    ذهبية: التونسي أحمد أيوب الحفناوي
    فضية: الأسترالي جاك ماكلافلين
    برونزية: الأميركي كيران سميث
    400 م متنوعة
    ذهبية: الأميركي تشايس كايليش
    فضية: الأميركي جاي ليثرلاند
    برونزية: الأسترالي برندون سميث

    المبارزة
    السيف
    ذهبية: الفرنسي رومان كانون
    فضية: المجري غيرغلي سيكلوزي
    برونزية: الأوكراني إيغور ريزلين

    سكايت بورد شوارع
    ذهبية: الياباني يوتو هوريغومي
    فضية: البرازيلي كيلفن هوفلر
    برونزية: الأميركي جاغر إيتون

    رماية
    بندقية هواء مضغوط 10 م
    ذهبية: الأميركي ويليام شانر
    فضية: الصيني ليهاو شينغ
    برونزية: الصيني هاوران يانغ

    أثقال
    وزن 61 كلغم
    ذهبية: الصيني فابين لي
    فضية: الأندونيسي إيكو يولي إيراوان
    برونزية: الكازاخستاني إيغور سون
    وزن 67 كلغم
    ذهبية: الصيني ليجون شين
    فضية: الكولومبي لويس خافيير موسكيرا لوسانو
    برونزية: الإيطالي ميركو تسانّي

    جودو
    وزن -66 كلغم
    ذهبية: الياباني هيفومي آبي
    فضية: الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي
    برونزية: الكوري الجنوبي بول آن
    برونزية: البرازيلي دانيال كارنيين

    تايكواندو
    وزن: -68
    ذهبية: الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف
    فضية: البريطاني برادلي سيندن
    برونزية: الصيني شواي جاو
    برونزية: التركي هاكان ريتشبر

     

    منافسات السيدات

    سباحة
    400 م متنوعة
    ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي
    فضية: الأميركية إيما ويانت
    برونزية: الأميركية هالي فليكينغر
    تتابع 4 مرات 100 م حرة
    ذهبية: أستراليا
    فضية: كندا
    برونزية: الولايات المتحدة

    رماية
    مسدس هواء مضغوط 10 م
    ذهبية: الروسية فيتالينا باتساراشكينا
    فضية: البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا
    برونزية: الصينية جيانغ رانكسين

    غطس
    منصة متحركة 3 م
    ذهبية: الصين
    فضية: كندا
    برونزية: ألمانيا

    دراجات
    سباق الطرق
    ذهبية: النمسوية آنا كيزنهوفر
    فضية: الهولندية أنيميك فان فلوتن
    برونزية: الإيطالية إليزا لونغو بورغيني

    قوس ونشاب
    فرق
    ذهبية: كوريا الجنوبية
    فضية: اللجنة الأولمبية الروسية
    برونزية: ألمانيا

    تايكواندو
    وزن -57 كلغم
    ذهبية: الأميركية أناستازيا زولوتيك
    فضية: الروسية تاتيانا مينينا
    برونزية: التركية هاتيس كوبرا إيلغون
    برونزية: التايوانية شيا-لينغ لو

    مبارزة
    الشيش
    ذهبية: الأميركية لي كيفر
    فضية: الروسية إينا ديريغلازوفا
    برونزية: الروسية لاريسا كوروبينيكوفا

    جودو
    وزن -52 كلغ
    ذهبية: اليابانية أوتا آبي
    فضية: الفرنسية أماندين بوشار
    برونزية: الإيطالية أوديتي جوفريدا
    برونزية: البريطانية تشلسي جايلز

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