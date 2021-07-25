حصاد اليوم الثاني في أولمبياد طوكيو.. "ميدالية عربية"
في ما يلي نتائج النهائيات التي سجلت الأحد 24 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس المقبل:
منافسات الرجال
السباحة
400 م حرة
ذهبية: التونسي أحمد أيوب الحفناوي
فضية: الأسترالي جاك ماكلافلين
برونزية: الأميركي كيران سميث
400 م متنوعة
ذهبية: الأميركي تشايس كايليش
فضية: الأميركي جاي ليثرلاند
برونزية: الأسترالي برندون سميث
المبارزة
السيف
ذهبية: الفرنسي رومان كانون
فضية: المجري غيرغلي سيكلوزي
برونزية: الأوكراني إيغور ريزلين
سكايت بورد شوارع
ذهبية: الياباني يوتو هوريغومي
فضية: البرازيلي كيلفن هوفلر
برونزية: الأميركي جاغر إيتون
رماية
بندقية هواء مضغوط 10 م
ذهبية: الأميركي ويليام شانر
فضية: الصيني ليهاو شينغ
برونزية: الصيني هاوران يانغ
أثقال
وزن 61 كلغم
ذهبية: الصيني فابين لي
فضية: الأندونيسي إيكو يولي إيراوان
برونزية: الكازاخستاني إيغور سون
وزن 67 كلغم
ذهبية: الصيني ليجون شين
فضية: الكولومبي لويس خافيير موسكيرا لوسانو
برونزية: الإيطالي ميركو تسانّي
جودو
وزن -66 كلغم
ذهبية: الياباني هيفومي آبي
فضية: الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي
برونزية: الكوري الجنوبي بول آن
برونزية: البرازيلي دانيال كارنيين
تايكواندو
وزن: -68
ذهبية: الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف
فضية: البريطاني برادلي سيندن
برونزية: الصيني شواي جاو
برونزية: التركي هاكان ريتشبر
منافسات السيدات
سباحة
400 م متنوعة
ذهبية: اليابانية يوي أوهاشي
فضية: الأميركية إيما ويانت
برونزية: الأميركية هالي فليكينغر
تتابع 4 مرات 100 م حرة
ذهبية: أستراليا
فضية: كندا
برونزية: الولايات المتحدة
رماية
مسدس هواء مضغوط 10 م
ذهبية: الروسية فيتالينا باتساراشكينا
فضية: البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا
برونزية: الصينية جيانغ رانكسين
غطس
منصة متحركة 3 م
ذهبية: الصين
فضية: كندا
برونزية: ألمانيا
دراجات
سباق الطرق
ذهبية: النمسوية آنا كيزنهوفر
فضية: الهولندية أنيميك فان فلوتن
برونزية: الإيطالية إليزا لونغو بورغيني
قوس ونشاب
فرق
ذهبية: كوريا الجنوبية
فضية: اللجنة الأولمبية الروسية
برونزية: ألمانيا
تايكواندو
وزن -57 كلغم
ذهبية: الأميركية أناستازيا زولوتيك
فضية: الروسية تاتيانا مينينا
برونزية: التركية هاتيس كوبرا إيلغون
برونزية: التايوانية شيا-لينغ لو
مبارزة
الشيش
ذهبية: الأميركية لي كيفر
فضية: الروسية إينا ديريغلازوفا
برونزية: الروسية لاريسا كوروبينيكوفا
جودو
وزن -52 كلغ
ذهبية: اليابانية أوتا آبي
فضية: الفرنسية أماندين بوشار
برونزية: الإيطالية أوديتي جوفريدا
برونزية: البريطانية تشلسي جايلز
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