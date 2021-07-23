حرب تغريدات بين مانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند.. "البادئ أظلم"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لم يجد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فرصة للرد على بروسيا دورتموند الألماني أفضل من الحالية بعدما نجح في التعاقد مع لاعب الأخير جادون سانشو (21 عاماً) مقابل 85 مليون يورو، إذ لم ينس التغريدة التي نشرها دورتموند قبل سنة على حسابه مستفزاً فيها اليونايتد رافضاً وقتها بيع اللاعب.

وكتب بروسيا دورتموند صورة سانشو: "تحب أن ترى ذلك"، في إشارة إلى تمسكه باللاعب ومحاولة استفزاز مانشستر يونايتد الذي كان متلهفاً لإبرام الصفقة لكن مغالاة دورتموند أوقفت الصفقة آنذاك، ولكن مرّ الزمن وتمكن النادي الإنجليزي من نيل مراده بإتمام الصفقة وفور التوقيع مع سانشو نشر صورة اللاعب بالقميص الأحمر مع تعليق: "أنت تحب أن ترى ذلك"!، وكأنه يطبق المقولة الشهيرة: العين بالعين و البادئ أظلم.

وكان سانشو الذي تخرج من أكاديمية غريم اليونايتد مانشستر سيتي من أبرز النجوم في الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند منذ 2017 وتطور أداءه بشكل ملفت حتى أصبح مطمعاً لعدد كبير من الأندية الأوروبية.

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