نهائي مصري خالص لدى الرجال والسيدات في مونديال السكواش بأميركا

المصدر: وكالات

فرض السكواش المصري نفسه بقوة في بطولة العالم المقامة حاليا في شيكاغو الأميركية، ببلوغ ممثليه علي فرج ومحمد الشوربجي ونور الشربيني ونوران جوهر المباراة النهائية لدى الرجال والسيدات. ولدى الرجال، تغلب فرج المصنف أول عالميا على مواطنه طارق مؤمن الثالث وحامل اللقب 3-2، والشوربجي على النيوزيلندي باول كول 3-1.

وعانى فرج أمام مؤمن واحتاج إلى 84 دقيقة لتجريده من اللقب والتغلب عليه 10-12 و11-5 و12-10 و5-11 و11-8. أما الشوربجي فحسم المواجهة أمام كول، وصيف بطل 2019-2020، بعد أربعة أشواط 11-5 و11-3 و4-11 و11-8 في 50 دقيقة. وضمن الشوربجي استعادة صدارة التصنيف العالمي في أغسطس المقبل من فرج الذي كان انتزعها منه في أكتوبر الماضي. ويسعى الشوربجي إلى اللقب العالمي الثاني في مسيرته الاحترافية بعد الأول عام 2017 على حساب شقيقه الأصغر مروان.

ولدى السيدات، بلغت الشربيني وجوهر المصنفتان اولى وثانية عالميا تواليا المباراة الاولى بفوزهما على الأميركية أماندا صبحي 3-صفر، والفرنسية كاميل سيرم بالنتيجة ذاتها. واحتاجت الشربيني إلى 25 دقيقة فقط للتخلص من عقبة صبحي 11-3 و11-5 و11-5، فيما حسمت جوهر مواجهتها مع سيرم في 36 دقيقة: 11-8 و11-4 و11-3.

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي سيكون فيها نهائي السيدات مصريا خالصا، ودخلت الشربيني التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة تصل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم ست مرات متتالية. وتهدف اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا إلى أن تصبح ثالث امرأة تفوز بلقب بطولة العالم في خمس مناسبات (2015 و2016 و2019 و2020) بعد الماليزية نيكول ديفيد (8 مرات في 8 مباريات نهائية) والاسترالية ساره فيتز-جيرالد.

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