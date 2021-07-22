"الأخضر السعودي" يخسر من ساحل العاج في أولمبياد طوكيو.. وهزيمة قاسية لفرنسا

المصدر: وكالات

شهدت المجموعة الرابعة خسارة المنتخب السعودي أمام ساحل العاج في المباراة التي أقيمت بمدينة يوكوهاما 1-2. وافتتحت ساحل العاج التسجيل باكرا عبر عبدالاله العامري عن طريق الخطأ عندما كان يحاول ابعاد كرة عرضية (39)، لكن السعودية عادلت عن طريق سالم الدوسري بتسديدة جميلة جدا من مشارف منطقة الجزاء (44).

وسار الدوسري على خطى لاعب الوسط السابق فؤاد أنور الذي سجّل في كأس العالم ومونديال الأندية والألعاب الأولمبية.

وفي الشوط الثاني، منح فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان الإيطالي المنتخب العاجي هدف الفوز بيسارية أرضية من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس (66).

أجرى المدرب سعد الشهري عدة تغييرات، وكاد الدوسري يسجل التعادل لكن كرته ارتدت من العارضة (83)، لتنتهي المباراة بفوز ساحل العاج التي أكملت اللحظات الاخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد أبوبكر دومبيا.

وفي مباراة أخرى اكتسحت المكسيك فرنسا بنتيجة 1-4 في طوكيو ضمن المجموعة الاولى، التي تشهد مواجهة اليابان مع جنوب إفريقيا. وتقدمت المكسيك بعد دقيقتين على الاستراحة عبر أليكسيس فيغا، وضاعفت الأرقام عن طريق سيباستيان كوردوفا (55).

وكان المدرب الفرنسي سيلفان ريبول قد سعى إلى استدعاء أمثال إدواردو كامافينغا، جوناثان إيكونيه أو أوريليان تشواميني، لكن شدّ الحبال مع أنديتهم حرمه ذلك.

كما استدعى ريبول المهاجمين بطل العالم فلوريان توفان والدولي السابق أندريه بيار جينياك (35 عاما) المحترف في المكسيك منذ 2015 مع تيغريس. وقلص جينياك الذي خاض آخر مبارياته مع المنتخب الأول في نهائي كأس أوروبا 2016 الفارق من نقطة الجزاء (69)، لكن المكسيك ردّت بهدفين لكارلوس أنتونا (80) وإدواردو أغيري (90+1).

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