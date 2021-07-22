"عملية تجميل" تقف وراء استبعاد العراقية دانة حسين من "طوكيو 2020"

المصدر: وكالات

أفاد رئيس البعثة العراقية المشاركة في اولمبياد طوكيو هيثم عبد الحميد أن الاتحاد الدولي لالعاب القوى استبعد العداءة دانة حسين من المشاركة حسب قواعد مكافحة المنشطات بسبب نتائج الفحوصات التي خضعت لها اثناء مشاركتها في بطولة العرب الاخيرة واثبتت تناولها مواد محظورة.

وكان بيان للاتحاد العراقي أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون المواد المستخدمة خلال عملية تجميل خضعت لها العداءة لتحسين أنفها، تقف وراء اكتشاف مواد منشطة، وبالتالي تسببت في إيقافها المؤقت.

وذكر عبد الحميد في اتصال مع وكالة (فرانس برس) من العاصمة اليابانية طوكيو "تم استبعاد العداءة دانه حسين لوجود قضية بهذا الشان". وتسلمت اللجنة الاولمبية العراقية رسالة من الاتحاد الدولي لالعاب القوى أشعر بها هذا الاستبعاد الذي وصف بانه جاء وفق القواعد العالمية لمكافحة المنشطات ويلزم العداءة بالايقاف والتعليق المؤقت عن كل المشاركات الخارجية بما فيها اولمبياد طوكيو اعتبارا من 16 يوليو الجاري حتى البت في هذه القضية".

وحصلت حسين على ذهبية سباق 200 م في بطولة العرب الاخيرة في تونس في يونيو الماضي مسجلة رقما عربيا جديدا قدره 22.50 ثانية. وأكد مصدر في الاتحاد العراقي لالعاب القوى أن "العداءة حسين خضعت لسلسلة فحوصات مختبرية اثناء مشاركتها في بطولة العرب وخضعت لعملية تجميل في الانف قبل مغادرتها الى تونس ويتوقع ان مواد طبية وعلاجات تسببت في ذلك من دون معرفة تاثيرها".

ويشارك العراق في اولمبياد طوكيو باصغر بعثة في تاريخ مشاركاته اذ يضم الوفد ثلاثة رياضيين بعد استبعاد حسين وهم محمد رياض (التجذيف) وفاطمة عباس (الرماية، المسدس الهوائي 10 م) وطه حسين (العاب القوى، 400 م).

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