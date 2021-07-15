فيدرر يبيع مقتنياته لجمع الأموال لمؤسسته الخيرية

المصدر: وكالات

أعلنت دار كريستي للمزادات في لندن اليوم أن لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر جمع ملايين لمؤسسته الخيرية من خلال بيع مقتنياته القديمة. وذكرت دار كريستي أن المزاد أقيم يوم 23 يونيو ثم عبر الانترنت ليجمع ثلاثة ملايين و392 ألف و875 جنيه أسترلينى (اربعة ملايين و689 ألف و316 دولارا)، حيث تضمنت المعدات التي تم بيعها مضرب تنس من نهائي بطولة ويمبلدون 2007 أمام رافاييل نادال والحذاء الذي ارتداه عندما توج بلقبه الوحيد في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في 2009.

وتدعم مؤسسة فيدرر الخيرية المشاريع التعليمية للأطفال المحرومين في أفريقيا وبلده سويسرا. وتوج فيدرر (39 عاما) بـ20 لقبا في بطولات الجائزة الكبرى الأربعة (جراند سلام) مناصفة مع نادال ونوفاك ديوكوفيتش، ولكنه ودع النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون من دور الثمانية كما انسحب من أولمبياد طوكيو بسبب مشاكل في الركبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news