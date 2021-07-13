تحديد موعد محاكمة جيروم بواتينج

المصدر: وكالات



يمثل جيروم بواتينج، نجم بايرن ميونيخ، ولاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أمام محكمة محلية في سبتمبر المقبل للرد على تهمة اعتداء. وقال كلاوس-بيتر يونجست المتحدث الرسمي باسم المحكمة اليوم أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم 9 سبتمبر. ولم يتم تحديد مواعيد لجلسات المحاكمة الإضافية في البداية، مما يعني انه الحكم قد يصدر في ذات اليوم.

ووفقا للمحكمة فإن الميعاد الأساسي، الذي كان محددا له ديسمبر الماضي، تم تأجيله لأن الشاهد كان "تم منعه من المثول أمامها بسبب جائحة كورونا". واتهم مكتب المدعي العام مدافع بايرن ميونخ السابق وبطل العالم في 2014، بإلحاق أذى جسدي متعمد. ويزعم أنه أصاب صديقته خلال مشادة كلامية بينما كانا في عطلة.

ووفقا لتقارير من شبكة "دابليو.دي.ار" وصحيفة "سود دويتشه تسايتونج" العام الماضي، أكد محامو بواتينج في ذلك الوقت أن القضية كانت مسألة خاصة، تستند أساسا إلى مزاعم غير مثبتة من طرف ثالث. ووفقا للمحكمة فإن عقوبة الأذى الجسدي يتم المعاقبة عليها بالغرامة أو الحبس لمدة تصل إلى خمسة أعوام. وبدأ بواتينج اللعب لبايرن ميونخ في 2011. وانتهى عقده بنهاية يونيو الماضي ولم يتم تمديده.

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