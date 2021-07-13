اعتداء على سائق فورمولا 1 وسرقة ساعته في نهائي كأس أوروبا

المصدر: وكالات

تعرض سائق فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني لاندو نوريس لاعتداء وسرقة ساعته الفاخرة مساء الأحد الماضي، أثناء خروجه من ملعب ويمبلي الشهير الذي استضاف المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم، وانتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره البريطاني بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرض السائق الشاب البالغ 21 عاماً لاعتداء تمت على اثره سرقة ساعته الفاخرة بقيمة 47 ألف يورو من قبل رجلين، وهو يهم بالصعود إلى سيارته من طراز ماكلارين والمركونة في موقف للسيارات في الاستاد اللندني. وأكد فريق ماكلارين الحادثة في بيان جاء فيه "بامكان (فريق) ماكلارين رايسينغ تأكيد أن لاندو نوريس تعرض لحادثة، عقب انتهاء المباراة النهائية لـيورو 2020 في ويمبلي، حيث تمت سرقة الساعة التي كان يرتديها".

وتابع "لحسن الحظ، لم يصب لاندو بأي أذى ولكنه مفجوع"، و"لن نعلق أكثر، كون هذه المسألة باتت من اختصاص الشرطة الآن". ويقدّم نوريس أداء جيداً في البطولة العالمية هذا العام حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب الحالي للسائقين، قبيل جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون هذا الاسبوع. وتعرضت السلطات المحلية والشرطة المولجة حماية أمن الملعب لانتقادات شديدة بعدما تمكن مئات من الجماهير من غير حاملي البطاقات من الدخول إلى ويمبلي والجلوس في مقاعد مخصصة لحاملي البطاقات.

كما أظهرت شرائط مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمال شغب داخل أروقة الملعب الشهير، حيث أصيب العديد من رجال الأمن، في حين ألقت الشرطة القبض على 53 شخصاً.

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