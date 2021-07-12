رونالدو يخرج فائزاً في بطولة أمم أوروبا

المصدر: وكالات

خرج كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال من بطولة كأس أمم أوروبا بمكسب فردي ملفت على الرغم من الخروج المبكر لمنتخب بلاده من الحدث القاري الكبير الذي توجت ايطاليا بلقبه، إذ بقي "الدون" في صدارة الهدافين.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لأبرز الهدافين في كأس أوروبا لكرة القدم التي اختتمت الأحد في لندن:

5 أهداف: البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشيكي باتريك شيك

4 أهداف: البلجيكي روميلو لوكاكو، السويدي إميل فورسبرغ، الفرنسي كريم بنزيمة، الإنكليزي هاري كاين

3 أهداف: النروجي كاسبر دولبرغ، السويسري جيردان شاكيري، الإنكليزي رحيم سترلينغ، الإسباني ألفارو موراتا، الهولندي جورجينيو فينالدوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، السويسري هاريس سيفيروفيتش

هدفان: الطليان تشيرو إيموبيلي ومانويل لوكاتيلي وماتيو بيسينا ولورنتسو إينسينيي وفيديريكو كييزا، الدنماركيون ميكل دامشغارد، ويواكيم مايهلي ويوسف بولسن، الهولنديان ممفيس ديباي ودنزل دمفريس، الأوكرانيان أندري يارمولنكو ورومان ياريمتشوك، البلجيكي تورغان هازار، الألماني كاي هافيرتس، الكرواتي إيفان بيريشيتش، الإسبانيان بابلو سارابيا وفيران توريس

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