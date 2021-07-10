حادثة إريكسن ترفع الطلب في الدنمارك على دورات الإسعافات الأولية

المصدر: وكالات

زاد الاهتمام بدورات الإسعافات الأولية في الدنمارك بشكل كبير، بعد سقوط لاعب الوسط بالفريق الوطني، كريستيان اريكسن في الملعب خلال مباراة ضمن بطولة يورو 2020 ضد فنلندا. وذكر الصليب الأحمر الدنماركي إنه حصل سابقا على متوسط 45 من مثل تلك الطلبات شهريا، طبقا لوكالة أنباء الدنمارك "رتزاو".

وارتفع هذا الرقم إلى 148 في الأسابيع الثلاثة بعد الحادث. وبالنسبة للأفراد، بلغ عدد الطلبات في يونيو الماضي 1938، بارتفاع من 1708 في نفس الشهر العام الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news