قائمة ليفربول للموسم الجديد تضع حداً للتكهنات حول محمد صلاح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن قائمة اللاعبين التي ستشارك في المعسكر التحضيري للموسم الجديد بحثاً عن لقب "البريمييرليغ" الذي خسره أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، عندما حل ثالثاً خلف مانشستر يونايتد، كما خرج من كل البطولات دون أن يظفر بأي بطولة.

وقال ليفربول في بيان بأن الفريق سيعسكر في النمسا اعتباراً من الإثنين المقبل لبدء الاستعداد للموسم الجديد، موضحاً أن الوافد الجديد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، سيتواجد مع الريدز في النمسا، بعد حصوله على راحة مدتها ستة أسابيع.

وبإعلانه، يكون ليفربول قد وضع حداً لكل التكهنات التي رجحت رحيل محمد صلاح إلى الدوري الإسباني للعب مع ريال مدريد أو برشلونة، أو الدوري الفرنسي للعب مع باريس سان جيرمان خصوصاً أن اللاعب المصري كان مرشحاً للانتقال إلى أكثر من نادي خلال الانتقالات الصيفية.

وتضم قائمة "الريدز" من 32 لاعباً، يتقدمهم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني، وتالياً القائمة الكاملة:

حراسة المرمى

أدريان، كويمين كيليهر، لوريس كاريوس، مارسيلو بيتالوجا، هارفي ديفيز.

الدفاع

بن ديفيز، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، نات فيليبس، ريس ويليامز، فيرجيل فان ديك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، كونستانتينوس تسيميكاس، بيلي كوميتيو، أوين بيك، كونور برادلي.

الوسط

جيمس ميلنر، نابي كيتا، أليكس أوكسليد تشامبرلين، كورتيس جونز، ماركو جروييتش، هارفي إليوت، تاكومي مينامينو، جيك كين، لايتون كلاركسون، تايلر مورتون.

الهجوم

بين وودبورن، أوريجي، ساديو ماني، محمد صلاح، تايوو أونيي، كايد جوردون، ماتيوز موسيالوسكي.

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