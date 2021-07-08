رئيس الاتحاد الفرنسي يوجه صدمة إلى زيدان

المصدر: وكالات

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بأن مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان سيستمر في منصبه على الرغم من خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس اوروبا لكرة القدم وبأن المسالة حسمت "من دون أي نقاش". وقال لوغريت لصحيفة "لوفيغارو" غداة الاجتماع الذي عقد بينه وبين المدرب أمس"حسمت الاجابة على السؤال في مدى 3 دقائق. رغبته في البقاء قوية تماماً مثل رغبتي".

وتعد هذه بمثابة الصدمة إلى الفرنسي زين الدين زيدان، الذي، بحسب وسائل إعلام فرنسية، كان بانتظار تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا، لكن إصرار رئيس الاتحاد والمدرب ديشان على الاستمرار بمثابة إحباط لتطلعات ورغبة زيدان، خاصة بعد رحيله أخيرا عن تدريب ريال مدريد.

وكان ديشان استلم تدريب المنتخب عام 2012 خلفا لزميله السابق في المنتخب الفائز بمونديال 1998، لوران بلان، وقاده الى ربع نهائي مونديال 2014 ثم الى نهائي كأس اوروبا عام 2016 على ارضه قبل التتويج بمونديال روسيا 2018. في المقابل، كان الخروج أمام سويسرا بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس أوروبا الحالية أول فشل له على رأس الجهاز الفني للديوك. ويرتبط ديشان بعقد مع المنتخب حتى نهاية ديسمبر 2022.

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