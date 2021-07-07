ديوكوفيتش إلى نصف نهائي "ويمبلدون" للمرة العاشرة

المصدر: وكالات

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميًا مشواره نحو لقب سادس في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغه اليوم الدور نصف النهائي للمرة العاشرة إثر فوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش (48) 6-3، 6-4، 6-4.

ويلتقي ديوكوفيتش حامل اللقب الساعي وراء لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام في المربع الاخير مع الكندي دنيس شابوفالوف او الروسي كارن خاتشانوف.

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