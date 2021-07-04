بالفيديو: كاتانيتش يشكو الاتحاد العراقي لـ "فيفا".. ويوضح تفاصيل فسخ العقد

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف مدرب منتخب العراق السابق السلوفيني سريجكو كاتانيتش من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الاتحاد العراقي بسبب عدم تسلمه رواتبه للأشهر الستة الماضية.

رسالة المدرب كاتانيتش للجمهور العراقي

و يعلن فسخ عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم#ارائكم pic.twitter.com/UvGihBY60n — العراق سبورت (@IrqSport) July 4, 2021

وقدم كاتانيتش شكره لجمهور الكرة العراقية الذين ساندوه وشجعوه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وقال في الفيديو: "أتساءل ماذا حدث بالنسبة لرواتبي المتأخرة وباقي الفقرات التي يتضمنها العقد لكن لم أحصل على اجابة منذ ستة أشهر، ولا يوجد شخص يتحدث معي ولا يوجد أي تغيير، لذلك تم فسخ العقد مع الجانب العراقي، والذي لم يحترم العقد".

وتابع: "كان بإمكاني إلغاء العقد بعد شهر من توقف تسلم الراتب لكني لم أطلب إلغاءه من أجل اللاعبين وأردت الانتهاء من مرحلة التصفيات الاخيرة في التأهل للمرحلة النهائية لكاس العالم"، مؤكدا انه الغى العقد بسبب الرواتب.

واضاف كاتانيتش بان مدير المنتخب العراقي باسل كوركيس تواصل معه وساله عن صحة تقديمه لشكوى في الفيفا وقد اكد المدرب ذلك له وانه لن يتمكن من العمل مع "أسود الرافدين" لكون عقده متوقف حاليا ولا يمكن أن يقدم له برنامج الاستعداد للمرحلة المقبلة لكنه يتمنى للمنتخب العراقي تقديم أفضل النتائج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news