ترتيب الهدافين بعد ختام ربع نهائي كأس أمم أوروبا

المصدر: وكالات

في ما يلي ترتيب أبرز الهدافين في كأس أوروبا لكرة القدم المقامة راهناً في 11 دولة حتى 11 يوليو المقبل بعد انتهاء الدور ربع النهائي:

5 أهداف: البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشيكي باتريك شيك.

4 أهداف: الفرنسي كريم بنزيمة، السويدي إميل فورسبرغ، البلجيكي روميلو لوكاكو.

3 أهداف: البولندي روبرت ليفاندوفسكي، السويسري هاريس سيفيروفيتش، الإنكليزيان رحيم سترلينغ وهاري كاين، الهولندي جورجينيو فينالدوم، الدنماركي كاسبر دولبرغ، السويسري جيردان شاكيري.

هدفان: الإسبان ألفارو موراتا وبابلو سارابيا وفيران توريس، الهولنديان ممفيس ديباي ودنزل دمفريس، الدنماركيان يواكيم مايهلي ويوسف بولسن، الألماني كاي هافيرتس، البلجيكي تورغان هازار، الطليان تشيرو إيموبيلي ومانويل لوكاتيلي وماتيو بيسينا ولورنتسو إينسينيي، الكرواتي إيفان بيريشيتش، الأوكرانيان أندري يارمولنكو ورومان ياريمتشوك.



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