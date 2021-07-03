مصر تخسر محمد صلاح.. ليفربول يكسب المعركة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كسب نادي ليفربول الإنجليزي معركته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما رفض بشكل قاطع السماح للنجم محمد صلاح المشاركة مع منتخب بلاده الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محمد صلاح لن يكون بين اللاعبين الثلاثة الأكبر سنًا في المنتخب الأولمبي المصري لينجح ليفربول في منع لاعبه ترك الفريق لمدة ثلاثة أسابيع خصوصاً أنها الفترة التي سيخوض فيها الفريق مباريات مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يبحث فيه "الريدز" عن استعادة اللقب من مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولو الاتحاد المصري والمنتخب مستاؤون من موقف ليفربول الذي استند في قراره إلى أن القانون يمنحه الحق في قراره إذ يمكن للأندية منع اللاعبين من الذهاب إلى الألعاب الأولمبية لأنها من الناحية الفنية بطولة تحت 23 عاما وليست ضمن تقويم الاتحاد الدولي "فيفا".

يذكر أن صلاح خاض 70 مباراة دولية وسجل 45 هدفاً، وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم إفريقي مرتين.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب يأمل الاستفادة من خدمات محمد صلاح خصوصاً أن الفراعنة وقعوا في المجموعة الثالثة الصعبة التي تضم منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأمام غياب محمد صلاح وكذلك لاعب غلطة سراي التركي مصطفى محمد أعلن غريب، الجمعة، عن قائمة المنتخب المصري الأولمبي التي تتشكل من: محمدالشناوي، محمد صبحي، محمود جاد في حراسة المرمى، وأحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد عبد السلام، أحمد رمضان "بيكهام"، أسامة جلال، كريم العراقي للدفاع، وأكرم توفيق، عمار حمدي، إمام عاشور، ناصر ماهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الرحمن مجدي، طاهر محمد طاهر للوسط. وأحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي للهجوم.

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