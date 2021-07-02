رئيس برشلونة يكشف عن موقف ميسي من تجديد العقد

المصدر: وكالات

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوان لابورتا، الجمعة، للتلفزيون الوطني أن المفاوضات لتمديد عقد قائده ونجمه ليونيل ميسي "تتقدم كما هو متوقع"، في وقت انتهى فيه عقد الدولي الأرجنتيني مع النادي الكاتالوني الخميس.

وقال لابورتا الذي لا يخفي أنه كان يود إنهاء هذه القضية قبل نهاية عقد "البرغوث": "نريده أن يبقى، ليو يريد البقاء ونبحث عن أفضل صيغة".

واضاف "نود أن يتم التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، لكننا نعلم أنه سيستغرق وقتًا".

وبات ميسي حرًا منذ أمس الخميس بعد انتهاء عقده مع برشلونة. لكن نادي البلاوغرانا يأمل في تمديده.

ويشارك قائد برشلونة حاليًا مع منتخب بلاده الأرجنتين في كوبا أمريكا حيث سيلاقي الإكوادور مساء غد السبت في الدور ربع النهائي.

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