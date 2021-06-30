ماذا قال مولر بعد تخريب "الماكينات" الألمانية؟!

المصدر: وكالات

تابع مهاجم منتخب ألمانيا توماس مولر صيامه في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ثالث مشاركاته فيها بعد إضاعته فرصة لا تهدر في مواجهة انجلترا كانت ستمنح التعادل 1-1 لفريقه، قبل أن تتلقى شباك المانشافت هدفا ثانيا لتخرج من الدور ثمن النهائي بالخسارة صفر-2 في الدور ثمن النهائي.

واعترف مولر بأن إضاعته للفرصة عندما انفرد بحارس مرمى إنجلترا جوردن بيكفورد وسدد خارج الخشبات الثلاث بأنها "مؤلمة للغاية".

وتابع "ان تحصل على فرصة مماثلة للتسجيل ثم تهدرها، فإنك تشعر بألم شديد. تلك اللحظة تبقى عالقة في ذهنك حتى النهاية، هذا الامر يجعلك لا تنام في المساء".

وأوضح بحسرة "انها تلك اللحظة التي تدربت طويلا وعملت جاهدا وحلمت بها لكي تجعل أمة باكملها تشعر بالنشوة".

واوضح "الأمر مؤلم أيضا لأن جميع أنصار المنتخب الالماني وقفوا إلى جانبنا وساندونا خلال كأس أوروبا. أريد أن اشكرهم على دعمهم".

ولو قُدر لمولر أن يسجّل من تلك الفرصة لرفع رصيده الدولي الى 40 هدفا في 107 مباريات دولية، لكنه اخفق بالتالي في التسجيل في 3 نسخ من البطولة القارية أعوام 2012 و2016 والحالية.

وكان مولر عاد الى صفوف المنتخب الالماني بعد استبعاده بعد نهائيات مونديال 2018 في روسيا من قبل مدرب المنتخب يواكيم لوف، لكن في ظل الانتقادات وتراجع نتائج ألمانيا أخيرا، رضخ لوف واستدعاه مجددا بعد غياب سنتين على أمل احراز اللقب الرابع لبلاده من دون ان تتكلل عودته بالنجاح.

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