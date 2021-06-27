إيطاليا تحطم الرقم القياسي لنظافة الشباك

المصدر: وكالات

حطم المنتخب الإيطالي رقمه القياسي السابق الذي حققه بقيادة حارس مرماه دينو زوف الذي حافظ على نظافة شباكه طوال 1143 دقيقة بين عامي 1972 و1974.

ونجح منتخب إيطاليا في تحطيم هذا الرقم القياسي بعد تعادله سلبيا خلال الوقت الأصلي من مباراته أمام النمسا في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية وامتداد المباراة لوقت إضافي.

ودخل الازوري مباراته أمام النمسا في ملعب ويمبلدون بدون أن تتلقى شباكه أهدافا في 1055 دقيقة وبالتالي كان في حاجة إلى 88 دقيقة أخرى لتحطيم الرقم القياسي للجيل السابق للفريق بقيادة الحارس زوف.

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