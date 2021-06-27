نجم باريس سان جيرمان يشن حرباً على مبابي.. "غروره مفرط!"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هاجم نجم باريس سان جيرمان السابق، الفرنسي جيروم روتن مواطنه كيليان مبابي بعد الأداء المتواضع الذي يظهر عليه مع منتخب "الديوك" في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" حتى الآن وقبل المواجهة المرتقبة أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي.

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية تصريحات لروتن: "مبابي يزعجني، أعتبره قائد في الملعب لكنه لا يهتم لشيء، والمدرب ديديه ديشامب لا يعرف التعامل معه.. غروره مفرط وكان هذا ظاهراً بوضوح منذ بداية البطولة".

وأوضح: "شاهدت كل مباريات فرنسا في كأس أوروبا الحالية، هل يتذكر أحد أي تسديدة رائعة له على بعد 25 مترا؟ في المقابل أتذكر تسديدات لزميليه غريزمان، وبوغبا، إذن ماذا يفعل مبابي هناك؟".

وسجل مبابي أرقاماً ضعيفة في البطولة الأوروبية إذ لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن خلال ثلاث مباريات خاضتها فرنسا أمام البرتغال وألمانيا والمجر الأمر الذي يثير تساؤلات حول تأثير الخلاف الذي دار بينه وبين زميله مهاجم تشيلسي أوليفر جيرو قبل انطلاق البطولة وانعكاسات تصريح الأخير ضده بأنه أناني ولا يمرر له الكرات! الأمر الذي دفع مبابي وقتها لطلب عقد مؤتمر صحافي لإعلان الحرب على جيرو لكن ديشامب منعه من ذلك.

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