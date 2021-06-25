الشارقة في حاجة إلى 3 لاعبين.. أبرزهم بديل لسواريز وقلب دفاع خبرة

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة لخوض الموسم الكروي الجديد 2021 -2022، بأمل العودة القوية إلى منصات التتويج، واستعادة بريقه، بعدما تراجع مستوى الفريق خلال الموسم المنصرم، وحل في المركز الرابع في دوري الخليج العربي، بعدما دخل المسابقة وهو حامل للقب الدوري لموسم 2018 -2019، في حين أكد مدرب فريق الرديف في الشارقة سابقاً، وعضو اللجنة الفنية السابق بالنادي، عبدالمجيد النمر، أن «الشارقة بحاجة إلى ضم ثلاثة لاعبين جدد، أبرزهم التعاقد مع مهاجم صريح بديلاً لمهاجم الفريق السابق البرازيلي ويلتون سواريز، الذي غادر إلى بلده بشكل نهائي بسبب المرض، بجانب التعاقد مع لاعب خبرة في مركز قلب الدفاع، وكذلك حاجة الفريق أيضاً إلى جناح أيسر، في حالة عدم تجديد عقد البرازيلي كايو لوكاس، بعدما انتهت أخيراً فترة إعارته مع النادي».

وقال النمر لـ«الإمارات اليوم»: «حتى تكون صفوف الفريق مكتملة خلال الموسم الكروي الجديد، فإن الشارقة بجاحة إلى حسم الأمور في المراكز الثلاثة التي ذكرتها».

وحل الشارقة في المركز الرابع في ترتيب فرق دوري الخليج العربي للموسم المنصرم برصيد 48 نقطة، خلف كل من الجزيرة البطل وبني ياس وشباب الأهلي.

وباستثناء رحيل المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز بسبب المرض، فإن صفوف الفريق الشرقاوي تشهد حالة استقرار على صعيد الجهاز الفني، بقيادة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، أو اللاعبين المواطنين الأساسيين، الذين جدد النادي عقود بعضهم لسنوات عدة، سعياً للاستقرار، مثل الحارس الأساسي عادل الحوسني، الذي جدد عقده حتى 2023، وقائد الفريق شاهين عبدالرحمن، الذي يستمر عقده حتى 2025، وسيف راشد وماجد سرور اللذين جدد النادي عقديهما حتى 2024، وكذلك على صعيد اللاعبين الأجانب، خصوصاً إيغور كورنادو، الذي جدد النادي في أكتوبر 2020 عقده لمدة ثلاثة مواسم، وقام بتحسين راتبه، وكذلك المحترف الأوزبكي شوكوروف، الذي كان النادي قد جدد عقده حتى 2022.

وأضاف النمر: «الشارقة لا ينقصه شيء، وقادر على المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروي الجديد، لكنه بحاجة إلى إعداد جيد، وأيضاً بحاجة إلى أن يدخل بطولة دوري الخليج العربي بتركيز عالٍ منذ البداية، والاستفادة مما حدث له خلال الموسم المنصرم، الذي كان يتصدر خلاله ترتيب فرق الدوري في بداية المسابقة، لكنه تراجع لاحقاً عن المقدمة».

وأشار النمر إلى أن الاستقطابات التي قام بها نادي الشارقة في الفترة الأخيرة تعد جيدة، مثل اللاعب ماجد راشد القادم من فريق اتحاد كلباء، وعبدالله كاظم من نادي حتا، بجانب اللاعب خليل خميس من نادي الفجيرة.

وتابع النمر: «دون شك، فإن إدارة النادي تعمل على استقطاب لاعبين مميزين يصنعون الفارق في صفوف الشارقة، لاسيما على صعيد وجود لاعب يعوض غياب ويلتون سواريز». وأشار عبدالمجيد النمر إلى أن اللاعب البرازيلي كايو لوكاس ظهر خلال الموسم الماضي بمستوى فني جديد، عوض به الفريق فترة غياب لاعبه إيغور كورنادو بسبب الإصابة.

وأكمل النمر: «في حالة استمرار كايو لوكاس مع الفريق، أو التعاقد مع لاعب مناسب بديل له، فإن الشارقة ستكون له كلمة قوية خلال الموسم الجديد».

وكان «الملك» أعلن على حسابه الرسمي عبر «تويتر» أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيواجه نظيره فريق اتحاد جدة السعودي ودياً في الـ24 من يوليو المقبل، على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة، وذلك ضمن برنامج تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد.

المراكز الـ 3 التي يحتاجها الشارقة

1- مهاجم صريح بديلاً للبرازيلي سواريز الذي غادر الدولة بشكل نهائي بسبب المرض.

2- لاعب خبرة في قلب الدفاع.

3- جناح أيسر بديلاً لكايو في حالة عدم تجديد عقده.

لاعبون بارزون حافظ عليهم «الملك»

■ تجديد عقد الحارس عادل الحوسني حتى 2023.

■ استمرار قائد الفريق شاهين عبدالرحمن حتى 2025.

■ نجم الفريق، البرازيلي إيغور مستمر حتى 2024.

■ تجديد عقدي سيف راشد وماجد سرور حتى 2024.

■ الأوزبكي شوكوروف مستمر حتى موسم 2022.

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