ديمبلي «الزجاجي» ينكسر 11 مرة في 5 سنوات

المصدر: محمد الحتو ■ دبي

ضاعف المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي من إحباط عشاق ناديه برشلونة، بعد إصابته أخيراً، مع المنتخب الفرنسي، وإعلان الأخير، رسمياً، غيابه عن تشكيلة «بطل العالم 2018»، ليرفع اللاعب الزجاجي عدد مرات إصابته بلعنة الإصابة إلى 11 مرة في غضون خمس سنوات فقط، أي منذ انتقاله من بروسيا دورتموند إلى برشلونة صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو.

وكان ديمبلي قد أصيب في الركبة خلال مباراة فرنسا الودية مع المجر، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، إذ اشترك بديلاً، لكنه سرعان ما خرج من الملعب، ومنحه الجهازان الفني والطبي فرصة للتعافي خلال البطولة القارية، قبل أن يعلن الاتحاد الفرنسي عدم قدرة اللاعب، البالغ من العمر 24 سنة، على إكمال البطولة، بعدما تأخرت مدة تعافيه.

ولم يكتف ديمبلي (27 مباراة دولية) بالإصابة فحسب، وإنما تسبب في أزمة للمدرب ديديه ديشامب، الذي لن يكون بمقدوره استبدال اللاعب باسم آخر في النهائيات الحالية، بحسب النظام ولوائح البطولة.

وكرّس ديمبلي عقدة نفسية لجماهير ناديه برشلونة، التي كانت تؤمن بقدراته ومهاراته العالية، غير أن إصاباته المتلاحقة القياسية وضعته في مرمى الانتقادات، خصوصاً أنه شارك خلال الموسم الحالي مع البارسا في 19 مباراة أساسياً، و11 لاعباً بديلاً، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع ثلاثة فقط!

وكان ديمبلي قد أصيب منذ انتقاله إلى برشلونة 10 مرات، بمعدل 535 يوماً، بحسب إحصائية سابقة لصحيفة «ماركا» الإسبانية، شكلت صدمة حقيقية لإدارة البارسا، وحرمت اللاعب تمثيل أحد أهم الأندية في العالم، وفرصة اللعب أطول مدة ممكنة مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما ستحرمه أيضاً مشاركة رفاقه المنافسة على لقب كأس أمم أوروبا في حالة تفوق «الديوك» على البرتغال غداً، وحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني، لإضافة اللقب القاري الثالث، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم ألمانيا وإسبانيا (3 ألقاب).

إصابات ديمبلي مع برشلونة

■ 18-2017 (106 أيام).

■ 18-2017 (26 يوماً).

■ 19-2018 (19 يوماً).

■ 19-2018 (26 يوماً).

■ 19-2018 (42 يوماً).

■ 20-2019 (34 يوماً).

■ 20-2019 (3 أيام).

■ 20-2019 (66 يوماً).

■ 20-2019 (191 يوماً).

■ 21-2020 (22 يوماً).

• 27 مباراة دولية خاضها الفرنسي عثمان ديمبلي مع المنتخب الفرنسي حتى الآن.

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