للمرة الأولى.. السعودية ستمنح التراخيص للأندية والأكاديميات الخاصة

المصدر: وكالات

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، منح تراخيص للأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة للمرة الأولى، رغبة في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة ودعم نمو الرياضة والاقتصاد.

وأطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية منصّة "نافس" الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة.

ويهدف المشروع الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة، إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالسعودية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد نحو بناء مجتمعٍ صحي.

وقال وزير الرياضة: "لقد شهد القطاع الرياضي في الأعوام الأخيرة الماضية.. قفزات نوعية غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح وجلي في نمو القطاع بنسبة 170% في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام بنحو 19%، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 6,5 مليار ريال (1،7 مليار دولار)".

وتابع: "اليوم نحن أمام مرحلة جديدة للرياضة السعودية بإطلاق منصة نافس، التي نسعى من خلالها إلى زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد".

وأوضح "هذه المنصة ستكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في السعودية، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة السعودية، والمساهمة في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب".

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى عددًا من الرياضات، التي يمكن فيها إصدار رخص تأسيس أندية أو أكاديميات وفق نوع الرياضة، سواء بشكل منفرد أو أكثر من لعبة ومنها: كرة السلة، الاسكواش، التجذيف، التجذيف الداخلي، الجمباز، الجودو، التايكواندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المصارعة، فنون القتال المتنوع، الفروسية، الدراجات الهوائية، كرة القدم، المبارزة، التنس، الملاكمة، المواي تاي، الكيك بوكسينغ، التزلج الشراعي، الملاحة الشراعية، السباحة، الرياضات الإلكترونية، الشطرنج، الرياضات اللاسلكية، الرماية، والريشة الطائرة.

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