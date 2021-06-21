كأس أوروبا.. نجم ألمانيا مهدد بالغياب عن مباراة المجر

المصدر: وكالات

يعاني المهاجم الألماني توماس مولر من إصابة في الركبة ما أدى الى غيابه عن تمارين منتخب بلاده الاثنين، إلا ان إدارة المانشافت لم تؤكد صحة ما ذكرته صحيفة بيلد عن غيابه عن مباراة الاربعاء ضد المجر في ختام دور المجموعات من كأس أوروبا لكرة القدم.

وقال ينس غريتنر المتحدث باسم المنتخب الالماني: "في الوقت الذي أحدثكم فيه، لم يُتخذ اي قرار بشأن مشاركته في مباراة الاربعاء"، علمًا انه يعاني من إصابة في مفصل الركبة.

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ للاصابة في الدقائق الاخيرة من فوزه بلاده المثير 4-2 على البرتغال السبت.

وغاب كل من المدافع ماتس هوملس ولاعب الوسط إيلكاي غوندوغان عن التمارين حيث بقيا في الفندق. إذ خرج هوملس بعد قرابة الساعة لإصابة في وتر رضفة الركبة، فيما تعرض غوندوغان لضربة على ربلة الساق.

ولم توضح إدارة المنتخب عما إذا سيشاركان في المباراة ضد المجر.

أما توني كروس (إرهاق) ولوكاس كلوسترمان (اصابة في الفخذ) لم يتمرنا ايضًا مع المجموعة واكتفيا بتدريبات فردية.

تستقبل المانيا ضيفتها المجر على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من مجموعة "الموت" السادسة حيث لا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة، في حين تلتقي فرنسا مع البرتغال في بودابست.

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