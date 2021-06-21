رئيس الزمالك يكشف موقف فريقه من المنافسة على لقب الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حسين لبيب إن فريق كرة القدم بالنادي هو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، مؤكدا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح ولا يوجد أي أزمات بالقلعة البيضاء مثلما يتحدث البعض، موضحاً استغرابه من التركيز فقط على أزمات نادي الزمالك رغماً من تعرض كافة الأندية للعديد من الأزمات.

وقال حسن لبيب في تصريح تلفزيوني لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "تم تمديد تعاقد محمود الونش واللاعب تعاون معنا بشكل جيد وتفهم ظروف النادي، نجري مفاوضات للتجديد مع لاعبين آخرين وسوف نعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب، ولن أعلن أسماء لكن كما أوضحت سابقا لجماهير الزمالك أننا سنبذل قصارى جهدنا".

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن تجديد تعاقد الونش مع الفريق حتى صيف 2025 بعد الاتفاق على كافة الشروط، ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر مساء الثلاثاء المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة لبيب: "كافة الأندية لديها أزمات ومشاكل ولا أعلم سبب التركيز على مشاكل الزمالك فقط، فتحنا محادثات مع مدرب الزمالك السابق باتشيكو، ونحاول التوصل لأرقام معينة لحل الأزمة بطريقة ترضينا وترضيه أيضا، بعد شهر من الآن سيتم الإعلان عن الأرقام التي وصلتنا من دعم محبي النادي".

وختم رئيس النادي تصريحه أن "تنافس الزمالك مع الأهلي يكون داخل الملعب فقط وهذا يعني أن خارج الملعب لا يوجد ذلك أي مشاكل، موضحاً أن الكل يبحث عن الأفضل لناديه داخل عمله وهذا لمصلحة الرياضة المصرية في النهاية".

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