فرحة ميسي تأتي على حساب لويس سواريز

المصدر: وكالات

عوّضت الأرجنتين مع نجمها ليونيل ميسي بدايتها البطيئة وتخطت الأوروغواي 1-صفر فجر اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية لكرة القدم المقامة حالياً في البرازيل. وسجّل لاعب الوسط الدفاعي غيدو رودريغيس (13) هدف الفوز بكرة رأسية، بعد عرضية من ميسي. وبينما سعد ليونيل ميسي بفرحة الفوز المهم في مباراة كانت مصيرية، انتقلت الخيبة إلى زميله لويس سواريز الذي لم يظهر بالشكل المطلوب.

وتصدّرت الأرجنتين المجموعة الأولى بأربع نقاط، بالتساوي مع تشيلي الفائزة على بوليفيا 1-صفر، وذلك بعد تعادلها افتتاحا مع تشيلي 1-1. وهذا أول فوز للأرجنتين، بعد ثلاثة تعادلات، أمام تشيلي (1-1) وكولومبيا (2-2) في تصفيات مونديال 2022، ثم أمام تشيلي في البطولة الحالية، عندما فرّط بتقدمه.

كما هو أول لقاء للأرجنتين مع الأوروغواي التي خاضت مباراته الأولى في البطولة الحالية، منذ التعادل الودي 2-2 في نوفمبر 2019. وجمعت المباراة بين منتخبين حصدا لقب البطولة 29 مرة وأفضل لاعب في العالم ست مرات ميسي الذي اختبر بيسراه بتسديدة بعيدة الحارس فرناندو موسليرا، قبل أن يهدر المهاجم الآخر لاوتارو مارتينيس المتابعة.

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