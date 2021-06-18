كأس أوروبا.. تعادل إيجابي يعزز حظوظ تشيكيا ويُبقي على آمال كرواتيا

المصدر: وكالات

عزز منتخب تشيكيا آماله بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم، فيما أبقى نظيره الكرواتي آماله الضئيلة قائمة بحجز مقعده بعد تعادلهما 1-1 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتحت تشيكيا التسجيل عبر بطل هدفي الفوز على اسكتلندا في المباراة الإفتتاحية على الملعب ذاته ومتصدر ترتيب الهدافين في "يورو 2020" باتريك شيك من ركلة جزاء (37)، فيما أدركت وصيفة مونديال روسيا 2018 التعادل في الشوط الثاني بفضل إيفان بيريشيتش (47).

وحافظ المنتخب التشيكي على صدارته رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، بانتظار مباراة انكلترا واسكتلندا لاحقاً، فيما حصدت كرواتيا نقطتها الاولى في النهائيات بعدما كانت سقطت في مباراتها الإفتتاحية أمام منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف نظيف.

وتسلحت كرواتيا أمام تشيكيا بعدم تعرضها للخسارة في المواجهات التي جمعتهم، حيث فازت مرة مقابل تعادلين.

إلا أن رجال المدرب زلاتكو داليتش اضطروا للتخلص من عقدة قلة النجاعية الهجومية في مبارياتهم التي خاضوها في عام 2021، إذ لم يسجلوا في 10 مباريات (قبل هذا اللقاء) سوى 5 أهداف، منها 3 أمام مالطا.

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