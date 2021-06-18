كأس أوروبا.. السويد تقترب من ثمن النهائي

المصدر: وكالات

عززت السويد حظوظها في التأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم بارتقائها إلى الصدارة، بعد فوزها على سلوفاكيا 1-صفر، اليوم، على ملعب «كريستوفسكي» في سان بطرسبورغ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

ويدين المنتخب السويدي بفوزه الأوّل في هذه النسخة بعد تعادل سلبي في مباراته الإفتتاحية أمام اسبانيا، إلى لاعب وسط لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ صاحب هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

في المقابل، مني المنتخب السلوفاكي بخسارته الأولى بعد فوزه على بولندا المنقوصة عدداً 2-1، ليتجمد رصيده في المركز الثاني موقتاً برصيد ثلاث نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة اسبانيا وبولندا غداً.



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