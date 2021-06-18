عاجل.. أنباء عن استقالة مدرب منتخب العراق كاتانيتش

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشفت تقارير إعلامية عراقية عن تقدم مدرب منتخب العراق لكرة القدم السلوفيني سيرجكو كاتانيتش باستقالته من تدريب أسود الرافدين على الرغم من نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل إلى المرحلة الثالثة من نهائيات كاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وذكر موقع "إن سبورت" العراقي أن كاتانيتش أبلغ رسميا مسؤولو اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي برغبته في الرحيل.

وأوضح أن كاتانيتش سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في اربيل للإعلان عن قراره وشرح أسبابه، ومنها تأخر تسلمه مستحقاته المالية، إضافة الى أسباب أخرى.

وترجح الاوساط المقربة من المنتخب الوطني انه لانية لثني المدرب عن تقديم استقالته بعد تراجع أداء منتخب العراق في المباريات الماضية إضافة إلى النية باستقطاب مدرب جديد قادر على قيادة منتخب العراق لنهائيات كأس العالم.

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