دي بروين يقود بلجيكا إلى ثمن النهائي.. ويحرم الدانمارك من الفرحة الأولى

المصدر: وكالات

قاد البديل العائد من الإصابة كيفن دي بروين منتخب بلاده بلجيكا الى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم بعد أن صنع التعادل وسجل هدف الفوز على مضيفته الدنمارك 2-1 اليوم في كوبنهاغن، في أمسية التحية لنجم الأخيرة كريستيان إريكسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب الدنمارك عبر يوسف بولسن بعد 99 ثانية من صافرة البداية، قبل ان تقلب بلجيكا الطاولة في الشوط الثاني بفضل دي بروين الذي دخل مطلعه مكان دريس مرتنز فصنع هدف التعادل لثورغان هازارد (55) ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 70. وكان دي بروين غاب عن المباراة الاولى لتعافيه من كسرين في الأنف ومحجر العين اليسرى تعرض لهما في الخسارة امام تشلسي في نهائي دوري ابطال اوروبا، قبل ان يعود بأفضل طريقة.

فوز أول لأوكرانيا

حققت أوكرانيا أول فوز لها في كأس أوروبا، على حساب الوافدة الجديدة مقدونيا الشمالية 2-1 في بوخارست ضمن دور المجموعات، لتعوّض خسارتها الافتتاحية ضد هولندا 2-3 وتعزّز آمالها في بلوغ ثمن النهائي.

وسيطر رجال المدرب أندري شيفتشنكو على الشوط الأول وسجلوا ثنائية عن طريق أندري يارمولنكو (29) ورومان ياريمتشوك (34). في الثاني، قلصت مقدونيا الشمالية الفارق عبر إزغيان إليوسكي متابعا ركلة جزائه الضائعة (57)، ثم أهدرت في المقابل أوكرانيا ركلة أخرى لرسلان مالينوفسكي (84).

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