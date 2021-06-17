الإعلان عن إصابتين جديدتين لفيروس كورونا في "يورو 2020"

المصدر: وكالات

أعلن مدرب المنتخب السلوفاكي شتيفان تاركوفيتش اليوم أن مدافعه دنيس فافرو وأحد أعضاء طاقم الفريق المشارك في كأس أوروبا، مصابان بفيروس كورونا وذلك عشية لقاء السويد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. وغاب فافرو، ابن الـ25 عاماً الذي أمضى النصف الثاني من الموسم المنصرم مع هويسكا الإسباني على سبيل الإعارة من لاتسيو الإيطالي، عن المباراة الأولى لبلاده في النهائيات القارية والتي فازت بها على بولندا 2-1 الإثنين.

وقال تاركوفيتش إن فافرو خضع أمس للفحص في سان بطرسبورغ حيث تخوض سلوفاكيا مباراتيها الأوليين في المجموعة قبل الانتقال الى إشبيلية لمواجهة إسبانيا في 23 الحالي، وإن "دنيس لا يظهر أي عوارض على الإطلاق ولا يعاني من مشاكل صحية".

ودخل فافرو والشخص المصاب في طاقم المنتخب في حجر صحي مع احتمال أن يغادرا المعسكر السلوفاكي. وكشف تاركوفيتش أن المنتخب يعمل مع السلطات الصحية الروسية ويلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) المتعلقة بمكافحة تفشي "كوفيد-19". وقال تاركوفيتش "قاموا بعد ذلك بفحص الفريق اللوجستي بأكمله والأشخاص الذين يعتنون بنا، ووجدوا حالات إيجابية أخرى، بما في ذلك سائق حافلتنا"، مضيفاً "من الصعب حقاً تجنب الفيروس". وأعرب عن آسفه "لأن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في المباريات القادمة بسبب كوفيد-19".

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