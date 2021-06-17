غاتوزو يستقيل من تدريب فيورنتينا في زمن قياسي

المصدر: وكالات

استقال مدرب فيورنتينا الايطالي جينارو غاتوزو رسميا من منصبه اليوم، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه بحسب ما اعلن النادي الايطالي. واصدر نادي فلورنسا بيانا جاء فيه "قرر فيورنتينا ورينو غاتوزو بالتراضي عدم الاخذ بالعقود التي تم التوقيع عليها بين الطرفين وبالتالي عدم بدء الموسم الجديد سويا". وكان فيورنتينا تعاقد مع غاتوزو الذي ترك منصبه مدربا لنابولي في نهاية الموسم الفائت، في 25 مايو الماضي ووقع عقدا معه لمدة عامين على ان يبدأ ممارسة عمله رسميا في الاول من يوليو.

واشارت تقارير صحافية في وقت سابق الى أن وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالتعاقدات ستؤدي إلى اعتذار غاتوزو عن قبول المهمة، لا سيما في ما يتعلق بلاعب وسط بورتو البرتغالي سيرجيو اوليفيرا ومواطنه غونسالو غيديش جناح فالنسيا الإسباني، بحسب ما كشفت شبكة "سكاي ايطاليا" وصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت". وكان غاتوزو الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده عام 2006 وبدوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، استلم منصبه خلفا لجوزيبي ياكيني الذي اشرف على فيورنتينا على فترتين الموسم الماضي. وأنهى فيورنيتنا الدوري الايطالي الموسم الفائت في المركز الثالث عشر.

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