تعرض إلى 6 كسور.. كاستاني يخضع لعملية جراحية "6 ساعات"

المصدر: وكالات

خضع الظهير الأيمن لمنتخب بلجيكا تيموثي كاستاني الذي تعرض لستة كسور في وجهه خلال مباراة السبت الماضي ضد روسيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أوروبا في كرة القدم، لعملية جراحية الأربعاء استغرقت ست ساعات بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة في بلاده.

وفي مؤتمره الصحافي عشية لقاء الدنمارك في كوبنهاغن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة، قال المدرب الإسباني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيس "تفكيرنا مع تيم الذي انتهت مشاركته في كأس أوروبا".

ولن يتمكن كاستاني من مواصلة مشواره في البطولة القارية مع "الشياطين الحمر" بعد تعرضه للكسور الستة السبت في الفوز على روسيا 3-صفر في سان بطرسبورغ.

واصطدم ظهير ليستر سيتي الانكليزي بالروسي دالر كوزاييف في الدقيقة 27 ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الفريق الطبي للمنتخب البلجيكي، لو تلقى كاستاني الضربة في منطقة الصدغ، لكانت مسيرته "انتهت في سان بطرسبورغ".

وبحسب المصدر ذاته، سيغيب ابن الـ25 عاماً عن الملاعب لمدة شهرين.

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