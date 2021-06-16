يعد يوم من حركة رونالدو مع كوكاكولا.. بوغبا يزيح منتجاً آخر

المصدر: وكالات

أبعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا زجاجة مشروب كحولي من إنتاج هاينكن كانت موضوعة أمامه خلال مؤتمر صحافي في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، أمس الثلاثاء بعد يوم من تصرف مماثل من قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الذي أبعد زجاجتي كوكاكولا في موقف مشابه.

وأبعد بوغبا زجاجة الجعة عندما جلس للحديث إلى وسائل الإعلام بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها فرنسا على ألمانيا 1-صفر ضمن المجموعة السادسة يوم الثلاثاء.

وفي يوم الاثنين الماضي أبعد رونالدو زجاجتي كوكاكولا خلال مؤتمر صحافي ورفع زجاجة مياه قائلا "أغوا" التي تعني المياه بالبرتغالية.

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