ديوكوفيتش يعود من بعيد ويتوج ببطولة رولان غاروس

المصدر: وكالات

عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول من بعيد وحول تخلفه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين وخرج منتصراً 6-7 (6-8) و2-6 و6-3 و6-2 و6-4، ليتوج بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية في مسيرته ويحرز لقبه الكبير التاسع عشر.

وبات ابن الـ34 عاماً أول لاعب يتوج بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل في عصر الاحتراف والثالث في تاريخ الغراند سلام في عصري الهواة والاحتراف.

وبلقبه الـ19 في الـ"غراند سلام"، أصبح ديوكوفيتش على بُعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم غريميه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال الذي انتهى مسعاه لإحراز رولان غاروس للمرة 14 بخسارته أمام الصربي بالذات في نصف النهائي.

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